Jeśli marzysz o zobaczeniu spadających "gwiazd", to nie możesz przegapić jednego z najpiękniejszych i najbardziej widowiskowych pokazów na niebie - roju meteorów Perseidów. Co roku, od połowy lipca do końca sierpnia, Ziemia przecina orbitę komety Swifta-Tuttle i napotyka na jej pozostawiony za sobą pył i drobne kawałki lodu i skał. Perseidy to doskonała okazja do podziwiania piękna kosmosu i poczucia bliskości z naturą. To także świetna zabawa dla całej rodziny lub romantyczna randka pod gwiazdami. Nie przegap tej szansy i zaplanuj swoją noc z Perseidami już dziś!