Ania Gotuje ma nowego rywala. Nie bierze jeńców

Wiem, że mamy erę upadku autorytetów, że dzięki internetowi każdy może być ekspertem, jak nie od geopolityki, to od zdrowego żywienia, ale to co się dzieje przechodzi ludzkie pojęcie. Chcecie po prostu zjeść sałatkę z łososia i trafiacie do kulinarnego piekła wygenerowanego przez AI, przez ludzi, którzy czekają aż chwycą was w swoje sieci. Może będzie to dieta za 200 zł, a może plan treningowy za 400 zł, a może jakieś podejrzane suplementy za miliony? Przykro mi, ale będzie tylko gorzej, bo tandeta wypiera jakość.