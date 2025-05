Chiny wykorzystują boty do projektowania broni. Strach się bać

Sztuczna inteligencja nie tylko pisze eseje i tłumaczy teksty - teraz pomaga projektować najbardziej zaawansowane myśliwce wojskowe Chin. I choć brzmi to jak scenariusz z „Terminatora”, to wcale nie jest science fiction. DeepSeek, chińska odpowiedź na ChatGPT, została właśnie wciągnięta do jednego z najbardziej strategicznych obszarów obronności – projektowania samolotów bojowych nowej generacji.