Policja będzie wzywać turystów za zdjęcie na molo? Ostrzegają, że do tego doprowadzą absurdalne przepisy

17 kwietnia 2025 r. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające konieczność uzyskania zezwoleń na utrwalanie wizerunku obiektów, osób lub ruchomości. W praktyce oznacza to, że nie można robić zdjęć bez stosownego pozwolenia co najmniej 25 tys. obiektom, a lista będzie się stale powiększać. Jak zauważał Paweł Grabowski, obecnie tylko 3 proc. to obiekty wojskowe, reszta to infrastruktura cywilna, czyli np. wodociągi, lotniska, mosty, tunele i cała masa innych.