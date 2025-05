Wyciekły pojemności baterii w Samsungach Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7. W połowie będziecie zadowoleni

Chwilę temu usłyszeliśmy też trochę o prędkości ładowania. Według danych z chińskiej certyfikacji 3C oba modele – Z Fold 7 i Z Flip 7 – mogą obsługiwać ładowanie bezprzewodowe o mocy 25 W. Byłby to postęp w stosunku do 15 W w poprzednich generacjach. Niestety ta sama certyfikacja sugeruje, że ładowanie przewodowe może pozostać na poziomie 25 W, co jest wartością rozczarowującą w porównaniu do innych flagowców Samsunga, a nawet niektórych modeli ze średniej półki oferujących 45 W.