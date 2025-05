Google znowu dogryza Apple'owi. Tym razem śmieje się z wyglądu nowego iPhone'a

Cała seria spotów #BestPhonesForever na pierwszy rzut oka pokazuje niekończącą się wojnę Apple kontra Google. Każde nowe nagranie wzbudza dyskusje w mediach i w social mediach na temat tego, kto skopiował z kogo. Patrząc z szerszej perspektywy, seria pokazuje też, jak nudny stał się rynek smartfonów. Zamiast promować konkretne zalety czy nowości techniczne, Google od ponad dwóch lat pokazuje reklamy, w których pręży muskuły zwane "miałem to pierwszy i mam to już od kilku lat". Co wiecej, w większości przypadków dotyczy to oprogramowania - a nie samego sprzętu.