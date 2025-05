Android też może być fajny - przekonuje Google. Pomóc ma 100 Zer

Apple ma silną pozycję nie tylko w świecie technologii, ale także w przemyśle rozrywkowym. Koncern z Cupertino posiada m.in. Apple Studios LLC, które produkuje filmy i seriale na platformę Apple TV+. Do tego iPhone'y, iPady i komputery Mac często goszczą w różnorakich produkcjach hollywoodzkich - o ile producent nie da ich do ręki wrogim postaciom. Do tego - choć drogi Apple i Disney Pixar trochę się rozeszły - Tim Cook wciąż dostarcza animatorom studia komputery Mac Pro.



Te i inne zabiegi nie tylko dały Apple'owi kawałek hollywoodzkiego tortu, ale także wzmocniły pozycję giganta na rynku technologii. Bo gdy widz widzi, jak jego ulubiona postać wykonuje połączenie z iPhone, a potem gdzieś w wywiadzie czyta, że to Apple dostarczył sprzęt do produkcji, to mniej lub bardziej świadomie postrzega firmę w pozytywnym świetle. I w związku z tym jest bardziej chętny na zakup jej produktów.