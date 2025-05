Latający motocykl rodem z Gwiezdnych Wojen. Na dodatek stworzony w Polsce

Volonaut - firma pochodząca z Polski - zaprezentowała właśnie swój najnowszy projekt. Airbike to osobisty motocykl latający, który inspirowany jest serią Gwiezdne Wojny. Airbike to lekki, jednoosobowy pojazd powietrzny napędzany silnikami odrzutowymi, zdolny do osiągania prędkości do 200 km/h. Dzięki kompaktowej konstrukcji bez widocznych śmigieł i zastosowaniu zaawansowanych materiałów, takich jak włókno węglowe, pojazd oferuje pełną swobodę ruchu i widoczność aż 360 stopni.