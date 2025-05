Program „Mój rower elektryczny” na nowych zasadach

Najnowsze założenia programu „Mój rower elektryczny” uwzględniają dotacje na poziomie 2500 złotych do standardowego roweru elektrycznego oraz do 4,5 tys. zł na rowery typu „cargo”. Należy jednak pamiętać, że dofinansowanie pokryje maksymalnie 50 proc. ceny zakupu roweru, a wnioski będą rozpatrywane według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”, aż do wyczerpania środków.