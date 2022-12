Po co mi w ogóle samochód? Rower elektryczny Eleglide Citycrosser - test

Co do samych poziomów wspomagania, których jest w sumie 5 (6, wliczając poziom zero), to różnice między nimi są zdecydowanie zauważalne, przy czym po kilku tygodniach zauważyłem, że przeważnie przy starcie ustawiam wspomaganie na poziom 3 (teoretycznie 100 proc. wspomagania) albo 4 (150 proc.) i zostawiam tak już do końca. Poziom 1 i 2 to dla mojej idei kompletnie bezwysiłkowej jazdy rowerem w celach transportowych trochę za mało, natomiast 5 jest momentami wręcz zbyt dynamiczny. Nie wyrwie nas może z siodełka, ale jeśli np. ruszamy i natychmiast mamy ostro skręcić, to wolę to zrobić z 3. albo 4.