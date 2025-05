Polska artyleria zyskuje nowe moce. Na tę inwestycję nasza armia czekała od dawna

To nie jest temat zarezerwowany wyłącznie dla pasjonatów wojska. To coś, co dotyczy bezpieczeństwa Polski tu i teraz. W zakładach Mesko w Kraśniku ruszyła właśnie pełną parą produkcja kompletnych pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm. Pierwsza partia, licząca kilka tysięcy sztuk, zjechała już z unowocześnionych linii montażowych, co stanowi prawdziwy przełom i solidne wzmocnienie naszych zdolności obronnych.