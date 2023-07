Oszukiwał w sieci prymitywną metodą. Wiele osób dało się złapać, ale jest też dobra wiadomość

Łącznie oszukał 64 osoby z całej Polski na kwoty od 20 do 250 zł. Można rzec, że to drobny złodziejaszek, ale niestety na grupkach i portalach aukcyjnych tego typu przekrętów nie brakuje. Mężczyzna usłyszał 64 zarzuty i grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.