To statek czy wyspa? Niewiarygodne sposoby ukrywania ogromnych okrętów wojennych

Największy niemiecki pancernik z czasów II wojny światowej, Tirpitz, był ogromnym zagrożeniem dla Aliantów. Niemcy ukrywali więc jego położenie przed lotnictwem i szpiegami. Aby to zrobić, pomalowali go na czerwono i biało, tak by okręt wyglądał jak nadbrzeżne budynki. Z daleka wyglądał jak zwykły kawałek miasta, a nie potężna jednostka bojowa.