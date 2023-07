W Apple'u zauważyli, że Watch Ultra waży 2x więcej niż inne modele. Mają sprytny plan na następcę

Analityk, Ming-Chi Kuo, wcześniej informował, że firma planuje wprowadzić druk 3D do produkcji modelu Ultra, co może skutkować skróceniem czasu produkcji oraz obniżeniem kosztów. Jeśli komponenty wykonane w technologii druku 3D zastępują części metalowe - to powinno to doprowadzić do odchudzenia największego zegarka Apple'a.