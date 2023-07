WOW! Nowy iPhone z ekranem bez żadnych ramek. Tak wygląda iPhone ostateczny

Apple namiętnie korzysta z poddostawców, zwłaszcza w obszarach, w których samodzielny rozwój produktu nie ma żadnego sensu finansowego. Ekrany OLED są dostarczana przez firmy Samsung Display i LG Display i to właśnie do nich gigant z Cupertino zwrócił się z prośbą o opracowanie całkowicie bezramkowego wyświetlacza OLED.



Ponadto Apple chce się pozbyć nawet swojej Dynamic Island - wszystko ma być ukryte pod szkłem. Żeby było to możliwe, poddostawcy muszą popracować nad udoskonaleniem kamer i czujników podpanelowych, co nie jest łatwym zadaniem. W dużym skrócie - ukrycie wszystkiego pod panelem wymaga znaczących zmian w samej konstrukcji panelu OLED, który składa się z kilku nałożonych na siebie warstw. Ich przeprojektowanie nie jest proste, bo trzeba znaleźć kompromis pomiędzy wyglądem a zastosowaniem praktycznym. Moduł aparatu musi pozostać ukryty gdy nie jest wykorzystywany oraz działać, gdy chcemy zrobić zdjęcie. W związku z tym na tym obszarze stosuje się inny rozmiar pikseli, co sprawia, że miejsce aparatu odróżnia się od reszty ekranu i da się to zobaczyć gołym okiem. Apple chce, żeby wyświetlacz miał jednolitą wielkość pikseli.