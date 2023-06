Ile wytrzyma dron za 239 zł? Krótka przygoda z UGO Tajfun 2.0

Później takich katastrof miałem jeszcze kilka. Przycisk trymu nie pomaga. Czy to wciskany pojedynczo, wciskany rytmicznie, czy przytrzymywany. Gdy UGO Tajfun 2.0 wznosi się w powietrze, od razu daje się we znaki brak skutecznych mechanizmów stabilizacji. Zabawkę znosi to do lewa, to do prawa. Zwalczenie tej siły przy pomocy trymu nie jest skuteczne. O wiele lepiej spróbować przeważyć go inną siłą, przy pomocy gałki analoga.