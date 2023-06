Inni odliczają do miliarda, twórcy Diablo mają diabelski licznik. Właśnie padł wspaniały rekord

Nie ukrywam: jako osoba, która kampanię D4 przeszła trzykrotnie, czekam już na świeżą zawartość wprowadzoną wraz z pierwszym sezonem. Wiem, że koncepcja sezonów nie przemawia do każdego fana, ale wolę tego typu stabilny dopływ nowych elementów niż klasyczny model dużego rozszerzenia raz na kilkanaście miesięcy. Zresztą, wielkie dodatki do Diablo 4 też na pewno się pojawią. Blizzard zbyt lubi pieniądze, by było inaczej.