Wielki głośnik działa 10 godzin bez kabli. Test Sharp SumoBox CP-LS100

Na Sharp SumoBox CP-LS100 składają się dwa ośmiocalowe woofery i dwa dwucalowe tweetery generujące dźwięk o natężeniu do 105 dB. Dla porównania, głośność filmu w kinie to od 80 do 100 dB. Mniej więcej 100 dB wydziela motocykl bez tłumika, z kolei 110 dB to już warkot piły motorowej w bezpośredniej odległości. Słuchając muzyki na żywo podczas koncertu, generowany hałas to około 100 - 120 dB. Trudno o dosadniejsze wskazanie z jak głośnym sprzętem mamy do czynienia.