Żonglowanie dostępami do serwisów VOD jeszcze nigdy nie było tak proste

W ramach nowej oferty Play taki wymienny dostęp do serwisów VOD będzie bardzo proste. Operator skonstruował swoją ofertę z myślą o osobach, które chcą mieć elastyczność w wyborze źródeł treści, do których chcą mieć dostęp w danym momencie. A jak to dokładnie działa i o co chodzi z punktami wymienianymi na pakiety? Jest to niezwykle proste. Sprawdzamy i wyjaśniamy.