Play wyłącza UPC. Czy klienci zrozumieją nową ofertę? 

Brzmi jak opcja z gry komputerowej, ale tak to właśnie działa. Na start mamy do wyboru dwa pakiety (dotychczasowi klienci Play mają 20 zł zniżki): jest 65 zł miesięcznie, a drugi za 85 zł miesięcznie. Obie oferty zawierają 75 kanałów, dostęp do Viaplay (choć tylko droższy abonament do Viaplay Medium, z ofertą piłkarską, ale bez ligi angielskiej czy KSW) oraz okres zobowiązania trwający 24 miesiące. Różnicą jest liczba punktów do wykorzystania – odpowiednio 25 punktów i 40 punktów miesięcznie. W obu przypadkach jest 100 dodatkowych punktów przez 6 miesięcy.