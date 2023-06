Play uruchomił świetną promocję. Galaxy S22 za i realme 11 Pro w doskonałych cenach

Rozpoczął się okres wakacji, a operatorzy sieci komórkowych zalewają nas promocjami. Orange odpalił ofertę, dzięki której możemy zyskać 600 GB na miesiąc, T-Mobile oferuje nielimitowany dostęp do internetu i rozmów za 50 zł, a Plus i Plush kusi darmowymi 400 GB internetu na start dla nowych klientów na kartę. Play dołącza się do imprezy i może nie rozdaje tony GB internetu, ale za to pozwala kupić smartfony w kapitalnych cenach.