Odkryj tajemnice green codingu - czy to przyszłość w branży IT?

Tylko trzy działania ograniczają emisję dwutlenku węgla uruchamianego oprogramowania, czyli: jego efektywność energetyczna, świadomość emisji dwutlenku węgla, efektywność użycia sprzętu.

W ramach green codingu programiści, testerzy, jak i pozostali specjaliści z branży IT dążą do ograniczania zużycia energii, wykorzystując ekologiczne technologie oraz zwiększając świadomość wpływu technologii na środowisko naturalne, przyczyniając się tym samym do minimalizowania emisji gazów cieplarnianych.