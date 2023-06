Final Fantsy XVI sprawia, że czuję w trzewiach wściekłość. Co za podły świat

Tego typu sceny sprawiały, że coś się we mnie gotowało. I za to doceniam producentów. To trochę jak z rolą Joffreya Baratheona z Gry o tron. Grający go Jack Gleeson robił to tak świetnie, że znienawidził go cały świat. Z kolei gdy uruchamiam Final Fantasy XVI, mierzi mnie na myśl o tych wszystkich wioskach i miasteczkach pełnych usystematyzowanego okrucieństwa. Na szczęście nowa gra Square Enix pozwala wcielić się w banitę, który chce wywrócić cały porządek kontynentu do góry nogami.