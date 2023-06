Nie chcą wysyłać trefnych zakupów, więc sztuczna inteligencja będzie sprawdzała paczki

Choć nadal jesteśmy daleko od sztucznej inteligencji, która będzie przeciwdziałać praktykowaniu przez kurierów rzutu paczką do celu, to Amazon ma plan jak zredukować ilość samych wadliwych produktów wysyłanych do klientów. Nowa sztuczna inteligencja ma szansę trafić także do centrum wysyłkowego obsługujących klientów z polski.