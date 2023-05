Amazon pracuje nad własną sztuczną inteligencją. Będziemy rozmawiać z paskiem wyszukiwania

Po premierze ChatGPT nastąpił dosłowny wysyp sztucznej inteligencji, z którą można konwersować w sposób bardzo podobny do interakcji z drugim człowiekiem. Wśród największych graczy, którzy zainwestowali w rozwój własnych modeli SI, można wymienić m.in. Google, Microsoft, Metę, IBM, a od niedawna także Samsunga. Jednak w niemalże wszystkich tych wyliczankach brakuje jednego giganta: Amazona.



Ma się to jednak wkrótce zmienić, a to za sprawą nowych programistów Amazona, którzy mają "zmienić wyszukiwanie na Amazonie za pomocą interaktywnego, konwersacyjnego doświadczenia".