Operatorzy komórkowi mogą się bać. Amazon chce dać ludziom darmowe nielimitowane plany komórkowe

W Stanach Zjednoczonych łatwiej jest natknąć się na coś związanego z Amazonem. Wchodzisz do sklepu i jest to Whole Foods, który jest własnością firmy Bezosa. Chcesz zobaczyć Twitcha? Haha, został on zakupiony przez Amazona jakiś czas temu. A może interesuje cię kolejny film o Jamesie Bondzie? Sorki, ale Metro-Goldwyn-Mayer zostało wykupione przez gigantyczną korporację za około 8,5 miliarda dolarów. Ale czy Amazon naprawdę zamierza zajmować się abonamentami?