To pecet do grania? Nie, to chłodzona cieczą latarnia nocna! Acer Predator Orion 7000 w praktyce

Zanim przejdziemy do omawiania podzespołów, warto zwrócić uwagę na to, że Predator Orion 7000 jest reklamowany hasłem „latarnia nocna” nie bez powodu. Sprzęty gamingowe przyzwyczaiły nas do tego, że są upakowane LED-ami świecącymi we wszystkich kolorach tęczy, a nowy Predator od Acera nie jest tutaj wyjątkiem.