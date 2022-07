Test: Acer Predator Orion 5000 (2022) to Cyberpunk w 60+ fps

Kwestia wyższej ceny gotowych PC to jednak coś, co w ostatnim czasie ulega sporej zmianie. Przedłużający się kryzys podzespołów wywindował ceny wielu układów, jak wydajne karty graficzne dedykowane grom. W rezultacie własne jednostki złożone z wymarzonych komponentów nie są aż tyle tańsze względem gotowców, jak miało to miejsce jeszcze w 2018 roku. Do tego dochodzi kwestia samej dostępności. Gotowe PC często możemy kupić od ręki, ponieważ ich producenci korzystają z własnych, zmodyfikowanych podzespołów, których dostawy zostały odpowiednio wcześnie zabezpieczone.