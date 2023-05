WhatsApp z nową funkcją. Masz coś do ukrycia? Będziesz zadowolony z tej aktualizacji

Ochrona prywatności i bezpieczeństwo wiadomości stały się jednym z najważniejszych aspektów promocji komunikatorów. Nawet Twitter planuje wprowadzić szyfrowane wiadomości prywatne, chociaż na razie jest to jedynie półprodukt.



Nie ważne, co z platformą Elona Muska, bo WhatsApp, mimo że należy do Meta, stara się chronić prywatność swoich użytkowników. Kolejna nowość zapowiada jeszcze większą możliwość ukrycia wiadomości, które powinny pozostać poufne.