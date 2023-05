Uwaga na chińskie przystawki telewizyjne z Aliexpress. Zamiast Android TV na pokładzie szpiegujące trojany

Przystawka telewizyjna z Androidem to teoretycznie nieskomplikowane urządzenie. Chodzi o to, by jakiś mobilny procesorek uruchamiał płynnie aplikacje VOD i wysyłał to na ekran przez złącze HDMI. Cała reszta to co najwyżej mile widziane dodatki. Problem w tym, że niektórzy producenci oferują również te widziane z dużo większą niechęcią.



Jak wynika z reportażu na TechCrunchu, wiele z dostępnych na amerykańskim Amazonie chińskich przystawek telewizyjnych nie tylko nie oferuje Android TV - zamiast tego mając na pokładzie Android Open Source Project TV bez dostępu do Usług Play i Sklepu Play z aplikacjami - to na dodatek mają zaszytych nieproszonych gości. Są nimi złośliwe aplikacje, które szpiegują użytkowników, kradną dane i tworzą wspólnie z innymi zainfekowanymi urządzeniami niebezpieczny botnet.