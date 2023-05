Jest sposób na lepszy ekran w Steam Deck. Wyświetlacz FullHD+ na wyciągnięcie ręki

DeckHD zapewnia bowiem rozdzielczość 1920 × 1200 pikseli, co jest znacznym ulepszeniem dla bazowego ekranu 1280 × 800 pikseli. Wyświetlacz o wyższej rozdzielczości oferuje również lepsze pokrycie przestrzeni barw Adobe sRGB, bo 95 proc. zamiast 67 proc., a to powinno mieć bezpośredni wpływ na wyświetlanie lepszych kolorów w grach. Co warto zaznaczyć, jasność maksymalna panelu wciąż pozostanie na poziomie 400 nitów, podobnie jak częstotliwość odświeżania równa 60 Hz.