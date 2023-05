Recenzja Razer Nommo V2 Pro - ulubione głośniki do gier przerażają (sąsiadów) basem

Jedną z największych zmian względem poprzednika jest bezprzewodowy subwoofer. Tego podłączamy wyłącznie do gniazda sieciowego, ale nie musimy go podpinać do głośnika. Bezprzewodowa jest także okrągła stacja sterowania, w formie pokrętła z dwoma bateriami AAA dołączonymi do zestawu.