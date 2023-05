Recenzja Rakuten Kobo Elipsa 2E. Czytnik z rysikiem rzuca wyzwanie Kindle Scribe

Do tego dochodzi możliwość płynnej regulacji jasności, z przeskokiem co 1 punkt procentowy, od 0 do 100. Osobiście nie widzę różnicy na tak małym skoku, ale płynny zakres to zawsze coś dobrego. Przejście z mlecznobiałej naturalnej barwy do zimnego, jasnego podświetlenia jest szybkie i płynne, a maksymalna jasność ekranu jest bardziej niż wystarczająca. Do tego intensywny zimny błękit można zamienić na równie intensywny ciepły pomarańcz, co bardzo mi się podoba podczas nocnego czytania. Ekran sam dopasowuje pozycję w pionie i poziomie do tego jak trzymamy urządzenie , rotując do każdej z czterech krawędzi.