NVIDIA zadowoli graczy tą kartą graficzną. To będzie hit sprzedaży

Kto na bieżąco obserwuje branżę gier komputerowych, ten wie, że najnowsze tytuły wymagają sporych zasobów pamięci wideo kart graficznych (wcale nie wskazuje na was palcem, The Last of Us Part 1 i Resident Evil 4 Remake). Do niedawna wystarczające 8 GB niestety teraz nie spełnia oczekiwań. NVIDIA najwyraźniej wzięła sobie do serca wymagania graczy i wyda średniopółkowy układ z 16 GB pamięci wideo.