Nowy Radeon zadebiutuje szybciej, niż się tego spodziewaliśmy. Co o nim wiemy?

Karta graficzna otrzyma do dyspozycji 8 GB pamięci wideo GDDR6 na 128-bitowej szynie, a więc jest szansa, że będzie niezłą opcją do grania w rozdzielczości 1080p. Wydajność i pobór mocy była szacowana na podstawie próbki inżynieryjnej, więc do premiery może się wiele zmienić. Zobaczymy 24 maja - wtedy, gdy trafią do sieci pierwsze recenzje.