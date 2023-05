Tak zmienia się WhatsApp. Trzy nowe funkcje, które zapewne polubisz

Jak informują twórcy WhatsAppa na swoim oficjalnym blogu, do aplikacji trafiają trzy nowe pomniejsze funkcje. Jedna z nich to aktualizacja do możliwości tworzenia ankiet, która co prawda nie jest na WhatsAppie od dzisiaj, tylko od końca ubiegłego roku. Teraz jednak aplikacja daje opcję tworzenia ankiet, w których oddamy tylko jeden głos.