W Polsce patostreamerzy będą zamykani w więzieniu. Nawet wpłacający donejty oberwą nową ustawą

Jak twierdzi wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, już w przyszłym tygodniu zostanie ujawniony projekt nowelizacji ustawy mający na celu regulację patostreamingu. Chodzi tu o dwie sprawy - regulację streamingu w kodeksie karnym oraz doprowadzenie do sytuacji, by naruszenie kodeksu było równoznaczne z wysokimi karami.



Niestety, ale dzisiaj wygląda to tak, że dzisiaj w wielu przypadkach trudno postawić odpowiednie zarzuty i wiele sytuacji uchodzi patostreamerom płazem. Michał Wójcik w odpowiedzi dla serwisu Wirtualnemedia również stwierdził, że osoby znęcające się nad ludźmi i zwierzętami, które publikują te treści w sieci, powinny otrzymać stosowną karę.



