Znaleźli sposób na problem z robotami. Brzmi dziwnie znajomo

W najnowszej pracy opublikowanej na łamach Communications of the ACM przez duet naukowców - Tae Wan Kima i Alana Strudlera, autorzy proponują podejście do etyki robotów poprzez konfucjanizm. Konfucjanizm to pochodzący ze starożytnych Chin system wierzeń i filozofia, w myśl której kult przodków oraz wartości skoncentrowane na człowieku są kluczem do szczęśliwego i spokojnego życia.