Gra krztusi się na śledzeniu promieni? Dla tej 13-letniej karty graficznej to pikuś

Właściwie to dwa. Ten mniej ważny to konieczność optymalizacji oprogramowania pod kartę Intela. Przy czym optymalizacja to łagodne ujęcie problemu, bo by wycisnąć pełnię możliwości wynalazku Intela należałoby przepisać znaczną część silnika danej gry czy aplikacji. Mając na uwadze, że każdy inny liczący się na rynku chip 3D przetwarza dane w inny, klasyczny sposób, Intel mógł oczekiwać od deweloperów zbyt wiele. Tyle że nawet nie zdążył się o tym przekonać. Larrabee nie dotarły na rynek, bo trafiły na zbyt poważny technologiczny problem.