Warto w tym miejscu przypomnieć, że na dnie Bałtyku w pobliżu polskiego brzegu spoczywa Wilhelm Gustloff - niemiecki statek pasażerski i szpitalny zatopiony przez radziecki okręt podwodny w 1945 roku. Była to największa katastrofa morska w historii, w której zginęło ponad 9 tysięcy osób. Choć wrak jest uznany za podwodny cmentarz i oboowiązuje zakaz podpływania do niego na odległość 500 m to jest on odwiedzany przez nurków, którzy wydobywają z niego różne pamiątki i relikty.