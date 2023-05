Hiszpański EF-18 Hornet rozbija się podczas próby przed pokazami. Jest wideo z wypadku

To nie jest pierwszy wypadek z udziałem EF-18 hiszpańskich sił powietrznych. Pierwszy incydent z tymi samolotami, które kosztują około 60 milionów euro za sztukę, miał miejsce w 1988 roku, dwa lata po ich wprowadzeniu do służby, również w Saragossie. W 2000 roku doszło do zderzenia dwóch EF-18 w powietrzu nad tym miastem. W 2017 roku EF-18 z bazy Torrejón de Ardoz (Madryt) rozbił się podczas startu, zabijając pilota.