Google wepchnął nowe reklamy do Androida. Spróbuj teraz coś znaleźć

Reklamy stanowią dla Google główne źródło utrzymania i przez lata udało nam się przyzwyczaić do ich obecności w wyszukiwarce, a od nieco ponad dekady do ich stałej obecności w aplikacjach instalowanych w systemie. Zdążyliśmy się nawet przyzwyczaić do reklam w samym sklepie Google Play, który po otwarciu wita nas kilkoma "Proponowanymi" aplikacjami z niewielkim dopiskiem "Reklama".



Teraz Google deklaruje, że choć treści sponsorowane nadal pozostaną subtelne, to będzie ich więcej. I to w najmniej spodziewanych miejscu