Doktor Google zbada cię jak nigdy. Użyje termometru

Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nie wpisał objawów swojej choroby do przeglądarki. Temperatura, zaczerwienione gardło, katar, ból głowy, gorączka 38 stopni - krótkie informacje i mamy diagnozę wprost od znanego doktora Google. Niestety czasem zawodzi i podaje jedną z dwóch możliwośći - ciąża lub nowotwór. To nic, że jestem mężczyzną szukającym rozwiązania problemu z obtarciem stopy. Nawet najlepszy lekarz czasem może się pomylić. Najnowsze doniesienia wskazują na to, że Google chce się nieustannie poprawiać w trudnej sztuce medycznej, więc nadchodzący model Pixel 8 Pro zostanie wyposażony w termometr.