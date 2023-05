Czym jest Xvid? Jak odtworzyć i jak przekonwertować?

Co to jest Xvid? To kodek, a więc format kodowania materiałów wideo. Obecnie zastąpiły go nowocześniejsze kodeki H.264, H.265 (HEVC), czy AV1, to wciąż można się z nim spotkać, bo dobrze sprawdza się w przypadku starszych i mało wydajnych urządzeń, które nie radzą sobie z nowszymi formatami.