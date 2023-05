Niezależnie od tego, jakie mamy urządzenie (musi być z listy wspieranych), wystarczy wejść na stronę producenta, na której wyświetlą się dalsze polecenia konfiguracji. Dla Pixeli można zrobić to ręcznie lub zarejestrować się do programu Android Beta for Pixel, natomiast dla urządzeń firm partnerskich trzeba przejść na listę partnerów i tam wybrać markę naszego urządzenia.



Oczywiście proces instalacji nie jest zalecany dla wszystkich, bo wciąż mowa o testowej wersji systemu, która nie jest pozbawiona błędów. Lista problemów jest całkiem spora, a więc polecamy wykonywać to tylko osobom, które wiedzą, co robią. Zawsze można sprawdzić też Androida 14 na emulatorze - co chyba jest najbardziej rozsądne.