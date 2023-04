Oto ostateczny robot sprzątający. Dreame L10 Ultra - recenzja

Dreame L10 Ultra kosztuje obecnie 3647 zł. To sporo, ale biorąc pod uwagę jego możliwości, cena jest adekwatna do tego, co dostaniemy w zamian. Co to będzie? Dobrze odkurzone i umyte podłogi, czyli dokładnie to, czego oczekuje nabywca odkurzacza automatycznego.



W tytule napisałem, że Dreame L10 Ultra to ostateczny robot sprzątający, bo po przetestowaniu kilkudziesięciu odkurzaczy trudno mi już wyobrazić sobie, co jeszcze mogłoby oferować takie urządzenie, żeby można je uznać za lepsze? Ten model ma w zasadzie wszystko.



Sprzęt do testów dostarczyła firma InnPro.