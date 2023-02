Z Windowsem pogadasz jak z kolegą. Oto, dlaczego czatboty to koniec problemów z systemem i nerwów, że coś nie działa

To, że bot rozumie co chce osiągnąć użytkownik na komputerze jeszcze nic nie oznacza. Bez stosownego interfejsu programowego (API), bot może co najwyżej być zaawansowaną wersją Pana Zszywacza. A więc poinformować użytkownika co powinien zrobić, ale w żadnym razie nie wykona za niego serii czynności. Niejednokrotnie z uwagi na brak stosownych elementów w graficznym interfejsie użytkownika. Kluczowe jest przy tym nie tylko umiejętne zaprojektowanie takich API, ale też stosowne ich zabezpieczenie - by nie mogły być użytecznym wektorem ataku dla cyberprzestępców.