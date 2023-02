Oto nowe słuchawki Sony WH-CH720N i WH-CH520. Lepsze, lżejsze, a o ładowaniu możesz zapomnieć

Co je łączy? Oba modele zaliczają się do kategorii słuchawek nagłownych. Oba oferują też system DSEE, dbający o odpowiednio wysoką jakość dźwięku i oba obsługują jednoczesną łączność z dwoma różnymi urządzenia. Jeden i drugi model zaoferuje też świetny czas na jednym ładowaniu, wystarczający nie tylko na jeden dzień pracy, ale i na wielodniowe słuchanie bez konieczności szukania ładowarki. Co jednak dzieli WH-CH720N i WH-CH520?



