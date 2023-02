Z roku na rok jesteśmy coraz głupsi? Nieprawda: Polacy popełnili najmniej błędów w historii

Autorzy raportu zwracają uwagę, że ortografii należy uczyć już od małego, ale istotne jest też wyrobienie nawyku korzystania ze słowników ortograficznych, również u osób dorosłych. Być może to te starsze pokolenia powinny uderzyć się w pierś i zamiast powtarzać, że "kiedyś to było".



Błędów w internecie ubywa, znamy ich główne źródło i wiemy już, gdzie i w jaki sposób należy podjąć skuteczne działania, aby zwalczać rażące błędy językowe – podkreślają autorzy raportu. Cóż, jak dla mnie to kolejny dowód na to, że nie jest z nami tak źle, jak lubimy o sobie jako masie myśleć i mówić.