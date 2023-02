Laptopa Huawei kupisz o 1000 zł taniej. Producent dorzuci smartwatcha i myszkę

Laptop w promocji za 500 lub 1000 złotych taniej, a do tego garść akcesoriów i rozszerzenie gwarancji za jedynie 10 złotych? Jeżeli też pomyślałeś "to coś dla mnie", to koniecznie odwiedź sklep Huawei, bo właśnie trwa Tydzień Laptopów Huawei.